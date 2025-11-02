Химчане отметили День добровольца мастер-классом по плетению маскировочных сетей

В Химках отметили День добровольца Московской области, проведя ряд интересных мероприятий. Одним из них стал мастер-класс по плетению маскировочных сетей, который прошел в школе «Лига первых». Об этом рассказала администрация городского округа.

На встрече горожане и школьники узнали об истории этого праздника и его значении. В мероприятии принимали участие не только жители города, но и общественные деятели, такие как депутат Юлия Ишкова и заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

«Эти встречи способствуют сплочению жителей и напоминают нам о важности каждого вклада — будь то участие в волонтерских акциях, помощь тем, кто на передовой, или забота о близких. Это настоящая школа единства и гражданской ответственности», — отметил Васильев.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова добавила, что в рамках программы для горожан регулярно организуются различные историко-патриотические мероприятия. В числе них мастер-классы, лекции, кинопоказы и многое другое. Такие активности не только помогают развивать чувство гражданского долга, но и укрепляют связь между людьми, формируя крепкое и дружное сообщество.

