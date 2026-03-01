Химчане почтили память героев-десантников Чеченской кампании

В сквере Марии Рубцовой в Химках прошла церемония памяти, посвященная подвигу воинов 6-й роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ. Неравнодушные жители, молодежь города и воспитанники патриотического отделения «СОВА» собрались у памятника «Героям необъявленных войн», чтобы возложить цветы и вспомнить события 26-летней давности.

29 февраля 2000 года на высоте 776 под чеченским селением Улус-Керт произошло одно из самых трагических и героических сражений новейшей истории. 90 российских десантников приняли бой против двух тысяч боевиков. Они стояли насмерть, не дрогнув перед многократно превосходящими силами противника. Из той кровавой мясорубки живыми вышли только шестеро бойцов.

Цена подвига оказалась высочайшей: 22 десантника удостоены звания Героя России, 21 из них — посмертно. Еще 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, и 63 из них — тоже посмертно. Эти цифры застыли в камне памятников и в памяти поколений.

Вместе с химчанами дань уважения героям отдала депутат Юлия Ишкова. По ее словам, пример стойкости псковских десантников навсегда останется высшим образцом воинского долга и верности присяге. Молодые патриоты из отряда «СОВА» несли вахту памяти, передавая эстафету благодарности от старших поколений к младшим.

