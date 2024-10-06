Химик Дорохов рассказал про опасность сухих шампуней для легких

Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал «Газете.Ru» , в чем основная опасность современных сухих шампуней разных типов.

Эксперты рассказал про сухие шампуни в виде спрея и порошка. По его словам, частое использование любого из этих вариантов может негативно отразиться на здоровье. Все из-за агрессивных химических компонентов. Часто они вызывают аллергию, раздражение кожи головы, провоцирует появление перхоти и проблем с дыхательными путями.

«Основу сухого шампуня составляет сорбент — крахмал, тальк или глина, главная задача которого абсорбировать жир и загрязнения. Остатки абсорбентов могут со временем накапливаться на коже головы, приводить к закупорке пор и воспалению волосяных фолликулов, что вызовет появление перхоти и зуда. Иногда в составе шампуней используется синтетический абсорбент — октенилсукцинат алюминия, имеющий потенциальные канцерогенные свойства» — объяснил он.

Также запахи и тяжелые вещества сухих шампуней могут вызывать мигрени и раздражение слизистых оболочек. Специалист советует мыть голову обычным шампунем, а сухой подбирать с особой осторожностью, внимательно изучая состав.

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