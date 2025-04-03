Химик Дорохов рекомендовал применять «ловушки для цвета» при стирке линяющих вещей

Вещи при стирке неизбежно линяют. По словам химика Андрея Дорохова, с целью избежать пятен и изменения цвета вещей, ученые придумали специальные салфетки-ловушки, однако их следует правильно использовать. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что приспособление представляет собой спецсалфетки или листы, применяемые во время стирки, которые должны препятствовать окрашиванию светлых тканей яркими красителями цветных вещей.

По мнению эксперта, эффективность ловушек для цвета зависит от нескольких факторов. Так, на процесс стирки оказывает влияние температура воды: при высокой температуре вода активнее растворяет красители, и ловушке становится труднее справляться с ними. Кроме того, важно соблюдать инструкции производителя и выбирать подходящие для своего типа белья.

Он отметил, что при приобретении таких ловушек следует проверить состав на этикетке. Так, хороший продукт содержит натуральные волокна и безопасные химические вещества. Кроме того, лучше выбирать продукцию известных брендов, хорошо зарекомендовавших себя на рынке. Также следует убедиться, что выбранный продукт подходит для тех типов тканей, которые планируется стирать.

Ранее биолог Трофимова назвала метод сделать постельное белье стерильным за одну стирку.