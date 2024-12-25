Химик Свердлова назвал способы чистки ковра в домашних условиях

Каждому россиянину знакома старая советская традиция — вытряхивать ковер на снегу. Химик Наталия Свердлова рассказала, так ли эффективен и безопасен «дедовский» способ очищения паласов. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, чистить ковер старым методом можно, только если есть уверенность, что снег чистый. Однако в условиях мегаполиса невозможно сказать, является ли чистым даже свежевыпавший, визуально белый снег, в связи с чем лучше применить иные эффективные методы домашней чистки ковра.

Эксперт пояснила, что с целью удаления свежих пятен или чистки несильно загрязненных ковров необходимо нанести на ковер порошок питьевой соды или картофельный крахмал, втереть в поверхность и через 30–45 минут удалить порошок щеткой и пылесосом. Для освежения красок на ковре стоит использовать раствор лимонной кислоты.

По ее мнению, помимо этого, имеется много готовых средств бытовой химии для чистки ковров, в состав которых входят высокоэффективные и быстро действующие ПАВ, антибактериальные средства.

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