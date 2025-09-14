Химки отметили День города акцией «Письмо солдату»

В День города, 13 сентября, в Химках в парке Толстого прошла трогательная патриотическая акция под названием «Письмо солдату». Дети и взрослые объединились, чтобы подготовить теплые послания с добрыми пожеланиями для российских солдат, находящихся на передовой.

Организаторы мероприятия отметили важность поддержания морального духа бойцов, уверяя, что письма из Химок помогут им почувствовать, что о них заботятся и ждут дома. Ольга Игнатьева, лидер Движения общественной поддержки, подчеркнула, что такие послания дарят защитникам силы и уверенность.

В своих письмах дети выражали благодарность всем, кто исполняет свой служебный долг в зоне специальной военной операции, а также желали солдатам крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой. Все полученные письма будут отправлены на фронт в ближайшее время.

«Такие акции воспитывают в подрастающем поколении чувство патриотизма и ответственности за будущее страны. Очень важно, что именно дети своими словами благодарят и поддерживают наших защитников», — указала депутат Инна Монастырская.

Она отметила, что это важно для укрепления духовной связи между тылом и фронтом. Парк Толстого стал центральной площадкой празднования, где для гостей подготовили творческие мастер-классы, фестивали урожая и уличного искусства. Завершился день грандиозным концертом, на котором выступили талантливые артисты и творческие коллективы.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня города Химки, который в этом году отмечает свое 86-летие, в первой школе округа состоялся концерт. Программа включала литературные выступления, творческие номера и лекцию о значимых событиях из истории города, особенно в период Великой Отечественной войны.