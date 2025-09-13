Праздничный концерт в школе №1: Химки отмечают 86-летие

В преддверии Дня города Химки, который в этом году отмечает свое 86-летие, в первой школе округа состоялся концерт. Об этом мероприятии рассказала администрация городского округа Химки.

В рамках праздничных мероприятий, проводимых на протяжении всей недели, ученики и преподаватели подготовили множество интересных номеров. Программа включала литературные выступления, творческие номера и лекцию о значимых событиях из истории города, особенно в период Великой Отечественной войны. Директор школы №1 и депутат Галина Болотова обратилась к присутствующим.

«С Днем рождения, любимый город! Каждый год ты становишься все прекраснее благодаря нашим усилиям и работам. Ваша преданность и труд делают Химки лучше!» — указала она.

Среди почетных гостей вечера был Антон Фирсов — ветеран, военкор и писатель. Он подарил школе свою книгу «Вдали от дома», что подчеркнуло важность сохранения памяти о героях прошлого и современности.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев отметил, что такие мероприятия помогают углубить интерес населения к историческим событиям округа и страны. Программа включает в себя разные форматы — более 1500 историко-патриотических мероприятий, которые проводятся для жителей Химок, включая лекции, мастер-классы, фестивали и встречи с интересными людьми. В итоге с каждым годом традиции празднования становятся все более разнообразными и увлекательными.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня города в театре «Наш дом» в Химках прошло награждение жителей, которые внесли вклад в развитие города. Почетные знаки, грамоты и благодарственные письма им вручила глава округа Елена Землякова.