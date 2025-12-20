Химки отметили День работников госбезопасности: жителям рассказали о важности работы ФСБ

Каждый год 20 декабря отмечается День работников органов государственной безопасности, и сотрудники ФСБ трудятся на благо безопасности населения ежедневно. В преддверии этого праздника, 18 декабря, в Химках состоялась лекция о работе ФСБ, организованная в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Об этом рассказали в администрации городского округа.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась депутат Юлия Мамай. Она отметила, что работа сотрудников ФСБ зачастую остается за кадром и становится известной только после значительных событий, связанных с подвигами и мужеством этих людей. В округе Химки располагаются несколько ключевых предприятий, играющих важную роль в выполнении задач, поставленных государством. Депутат выразила уважение к работникам ФСБ за их особенно важную защиту города.

Во время лекции участникам рассказали о происхождении праздника, о том, как формировалось ФСБ как государственный орган, а также о задачах, которые каждый день выполняют его служители. Спикеры подчеркивали, что с момента начала специальной военной операции сотрудники ФСБ предотвратили более 200 террористических преступлений, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма и преданности своему делу.

