Представительница Химок вошла в число призеров Всероссийского вокального конкурса

Жительница Химок Елена Тараненко стала лауреатом третьей степени на Всероссийском конкурсе «Истравидение», она исполнила песню «Кукушка». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

«Я принимала участие в этом конкурсе во второй раз. В 2023-м мне не хватило совсем немного баллов до звания лауреата. Конечно, я очень рада, что теперь удалось войти в число призеров», — поделилась Елена.

В 2025 году в финал конкурса вышли 68 солистов из 15 регионов России. Жюри оценило исполнение химчанки в 264 балла из 300 возможных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.