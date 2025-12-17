Представительница Химок вошла в число призеров Всероссийского вокального конкурса
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Жительница Химок Елена Тараненко стала лауреатом третьей степени на Всероссийском конкурсе «Истравидение», она исполнила песню «Кукушка». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Я принимала участие в этом конкурсе во второй раз. В 2023-м мне не хватило совсем немного баллов до звания лауреата. Конечно, я очень рада, что теперь удалось войти в число призеров», — поделилась Елена.
В 2025 году в финал конкурса вышли 68 солистов из 15 регионов России. Жюри оценило исполнение химчанки в 264 балла из 300 возможных.
