В школе «Наследие» в Химках прошел открытый урок, приуроченный к годовщине освобождения Смоленска от немецких захватчиков в 1943 году. Об этом рассказала администрация городского округа Химки.

Мероприятие собрало вместе учеников, их родителей, учителей и почетных гостей, что помогло создать атмосферу единства и патриотизма. Екатерина Калюжная, лидер Движения общественной поддержки, в своем вступительном слове подчеркнула важность сохранения исторической памяти о таких событиях. Она отметила, что освобождение Смоленска стало значимой вехой на пути к Берлину, и подчеркнула, что молодое поколение должно гордиться подвигами своих предков.

Во время урока были представлены подробности Смоленской наступательной операции «Суворов», в ходе которой Красная Армия столкнулась с большими трудностями, преодолевая лесистую и болотистую местность. Несмотря на сложные условия и нехватку боеприпасов, Смоленск был освобожден 25 сентября 1943 года, что стало важным шагом к победе над фашизмом.

Особое внимание было обращено на необходимость передачи исторической памяти следующим поколениям. Владислав Степушин, ветеран и почетный гость, отметил преемственность поколений, которая продолжается и сегодня. Он подчеркнул, что нынешние солдаты, выражая мужество и стойкость, защищают интересы Родины так же, как и во времена войны.

Кроме того, муниципальный депутат Глеб Демченко сообщил о сборе гуманитарной помощи для военнослужащих, который организован в Химках с начала специальной военной операции. Он отметил, что местные жители собрали и отправили на передовую более 500 тонн гуманитарных грузов, что является значительным вкладом в общую победу.

