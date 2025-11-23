Химки преображаются: Новогорск-Планерная стал образцовым микрорайоном

В микрорайоне Новогорск-Планерная завершены работы по улучшению семи дворовых территорий. В рамках программы установлены четыре новых детских игровых комплекса, сообщила глава городского округа Химки Елена Землякова.

На улице Машинцева выполнено асфальтирование проездов, ремонт пешеходных дорожек и нанесение парковочной разметки. Дополнительно проведены работы по озеленению с высадкой декоративных кустарников.

Глава городского округа Химки Елена Землякова провела встречу с жителями микрорайона для оценки качества выполненных работ. В ходе обсуждения получены предложения по дальнейшему развитию территории.

Администрация городского округа подтвердила продолжение практики регулярных обходов жилых районов. Мероприятия направлены на оперативное решение проблем благоустройства и учет мнения жителей при планировании работ.

Также в Химках до конца 2025 года на месте демонтированных нестационарных торговых объектов появятся новые остановочные павильоны для пассажиров общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Химках обсудили итоги реализации народной программы.