Химки утверждают новые меры социальной поддержки жителей
В Химках обсудили критерии признания семей малоимущими на заседании Совета
Фото: [администрация г.о. Химки]
В Химках состоялось очередное заседание Совета депутатов с участием главы городского округа Елены Земляковой. На повестке дня – ключевые вопросы бюджетной политики и новые меры социальной поддержки жителей.
Депутаты рассмотрели 10 важных инициатив, направленных на улучшение качества жизни в муниципалитете. Особое внимание уделили уточнению критериев признания семей малоимущими. Установлены новые пороговые значения доходов и стоимости имущества для получения жилья по договорам социального найма.
Также расширен перечень получателей социальных выплат. Дополнительную поддержку теперь смогут получить неработающие пенсионеры, инвалиды, дети-сироты и студенты до 23 лет, обучающиеся очно. Эти меры призваны помочь наиболее уязвимым категориям населения.
«Совет депутатов реализует приоритетную задачу — это обеспечение социальной защиты и поддержки всех категорий жителей городского округа Химки», – подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
Важным решением стало и начало формирования Молодежного парламента. Эта структура позволит активным представителям молодого поколения участвовать в разработке социальных программ и проектов развития городского округа.
Ранее сообщалось, что в Химках проверили качество медобслуживания в городской поликлинике.