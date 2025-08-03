Химки утверждают новые меры социальной поддержки жителей

В Химках состоялось очередное заседание Совета депутатов с участием главы городского округа Елены Земляковой. На повестке дня – ключевые вопросы бюджетной политики и новые меры социальной поддержки жителей.

Депутаты рассмотрели 10 важных инициатив, направленных на улучшение качества жизни в муниципалитете. Особое внимание уделили уточнению критериев признания семей малоимущими. Установлены новые пороговые значения доходов и стоимости имущества для получения жилья по договорам социального найма.

Также расширен перечень получателей социальных выплат. Дополнительную поддержку теперь смогут получить неработающие пенсионеры, инвалиды, дети-сироты и студенты до 23 лет, обучающиеся очно. Эти меры призваны помочь наиболее уязвимым категориям населения.

«Совет депутатов реализует приоритетную задачу — это обеспечение социальной защиты и поддержки всех категорий жителей городского округа Химки», – подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Важным решением стало и начало формирования Молодежного парламента. Эта структура позволит активным представителям молодого поколения участвовать в разработке социальных программ и проектов развития городского округа.

Ранее сообщалось, что в Химках проверили качество медобслуживания в городской поликлинике.