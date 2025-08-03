В Химках проверили качество услуг в городской поликлинике

Депутат Совета депутатов Химок Надежда Смирнова совместно с активистами местного отделения партии «Единая Россия» провела мониторинг качества медицинского обслуживания в поликлинике №3.

В ходе мониторинга проверяющие лично оценили санитарное состояние помещений, современность оборудования, доступность записи на прием к специалистам. Особое внимание уделили работе с маломобильными группами населения и организации потока пациентов. Последних спросили об удовлетворенности услугами.

«Мы лично убедились, что поликлиника работает стабильно. Особенно важно было услышать мнение самих жителей. Большинство пациентов положительно оценивают уровень медицинского обслуживания», — отметила Надежда Смирнова.

Депутат Юлия Мамай подчеркнула, что подобные рейды стали системной практикой. По ее словам, этом помогает выявлять проблемные моменты, а также распространять лучшие практики между медицинскими учреждениями округа.

Ранее сообщалось, что в Химках осенью откроют новый современный детский сад.