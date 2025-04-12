Химки вошли в число четырех лидеров России по доходу жителей

Химки заняли четвертое место в рейтинге по доходам жителей городов с населением больше 100 тыс. человек. Об этом сообщил телеграм-канал «Типичные Химки».

Эксперты из Финансового университета при правительстве России решили составить рейтинг городов с населением свыше 100 тыс. человек. Основным критерием при ранжировании является средний доход на одного горожанина по результатам 1-го квартала 2025 года. Химки в этом списке заняли четвертое место.

На первое место ожидаемо попала Москва. На втором Санкт-Петербург и Красногорск, в них доходы горожан оказались одинаковыми. Одинцово вышло на третье место. Четвертое место поделили между собой Химки и Реутов. В них жители в среднем получают немногим более 72 тыс. руб. в месяц.

Ранее сообщалось, что бюджет Московской области показал рост собственных доходов. В первом квартале 2025 года в него поступило на 15% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Лидерами по приросту налоговых и неналоговых доходов выступили Талдом, Лосино-Петровский, Щелково, Подольск и Луховицы.