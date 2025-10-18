Химкинские школьники побывали на интерактивном уроке в планетарии

В Аэрокосмическом лицее Химок недавно прошел уникальный интерактивный урок в планетарии, посвященный теме «Физика космоса». Об этом событии рассказали в администрации городского округа.

Мероприятие проводили Александра Белякова, выпускница лицея и студентка 5 курса физического факультета МГУ, и Инна Пополитова, преподаватель физики и астрономии, удостоенная звания лучшего учителя России. Лицей активно реализует проект «Инженерные классы», где акцент ставится на углубленное изучение математики, физики и информатики. Одной из ключевых дисциплин является астрономия, для изучения которой в школе имеется мобильный планетарий. Уроки проходят на усовершенствованном оборудовании внутри купола планетария, создающем эффект полного погружения. Это позволило ученикам отправиться в интерактивные путешествия по Вселенной, что значительно обогатило их знания.

Планетарий был открыт в ноябре 2019 года и стал настоящей гордостью учебного заведения. Его уникальная конструкция позволяет опускаться, а встроенная программа отслеживает звёздное небо на любую дату. Такие занятия не только углубляют понимание физики и астрономии, но и обучают школьников ориентированию по звёздам и определению сторон света. Такие уроки вдохновляют юных исследователей на дальнейшие научные достижения и открытия.

Ранее сообщалось, что в Химках прошло награждение тренеров и преподавателей спортшколы олимпийского резерва № 1 по баскетболу, которая отметила свой полувековой юбилей. Выпускниками учреждения являются призеры Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта России, игроки лучших баскетбольных клубов.