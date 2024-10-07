Химкинские школьники приняли участие в мастер-классе по вожатому мастерству

Для учеников школы «Перспектива» городского округа Химки провели интерактивную игру, в рамках которой школьникам показали мастер-класс по вожатому мастерству.

Встреча с активистами среди молодежи была посвящена Дню учителя.

Мастер-класс проходил в рамках реализации нового широкомасштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря нему для юных химчан проводятся различные историко-патриотические акции, такие как лекции, круглые столы, встречи с участниками СВО и многое другое.

Участниками проекта стали уже более тысячи школьников. За три месяца его реализации было проведено более 300 различных мероприятий, сообщает пресс-служба городского округа Химки.

Ранее сообщалось о том, что свыше 850 мероприятий прошло в парках Химок в летний сезон.