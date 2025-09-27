Химкинский роддом открывает двери после капитального ремонта

Химкинский родильный дом, расположенный по адресу: г.о. Химки, Ленинский проспект, 14, корпус 3, завершил капитальный ремонт и открывает свои двери для пациенток 1 октября. Об этом рассказало Министерство строительного комплекса Московской области

Этот современный акушерский стационар включает в себя 102 койки и оснащен передовым медицинским оборудованием, что позволяет предоставить высококачественную помощь. В роддоме функционируют отделения гинекологии, патологии беременности, послеродовое отделение и реанимация. Для удобства женщин здесь предусмотрены комфортные одно-, двух- и трехместные палаты, каждая из которых оснащена индивидуальными санузлами и душевыми. Заместитель главного врача Химкинской клинической больницы по акушерско-гинекологической помощи, Артур Шахназарян, подчеркнул, что в роддоме созданы благоприятные условия как для женщин, так и для врачей.

Важным новшеством стали партнерские роды, которые позволят близким людям присутствовать на родах. Будущие мамы могут рассчитывать на помощь в подготовке к грудному вскармливанию и уходу за новорожденным. Кроме того, в родильном доме будет работать отделение ЗАГСа, что значительно упростит процесс оформления документов для новоиспеченных родителей.

Ранее сообщалось, что в Химках продолжается постепенная подача отопления. Школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты уже подключили к тепловым пунктам. В жилых домах отопление планируют запустить 29 сентября, работу объектов теплоснабжения контролирует глава округа Елена Землякова.