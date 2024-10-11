Химкинским школьникам вручили паспорта и памятные подарки
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Химки]
В Химках состоялась торжественная церемония вручения паспортов школьникам, достигшим 14-летнего возраста.
Первые удостоверения личности ребятам выдавали в здании администрации округа.
Также школьникам вручили экземпляры Конституции и памятные подарки.
С получением паспортов ребят поздравил глава городского округа Химки Волошин.
Он пожелал молодым людям стать достойными гражданами нашей великой страны.
Юные химчане поблагодарили родителей и учителей, которые посетили церемонию, чтобы поддержать их. Школьники отметили, что гордятся своей страной и родным городом, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ранее сообщалось о том, что химкинские школьники приняли участие в мастер-классе по вожатому мастерству.