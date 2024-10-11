Химкинским школьникам вручили паспорта и памятные подарки

Первые удостоверения личности ребятам выдавали в здании администрации округа.

Также школьникам вручили экземпляры Конституции и памятные подарки.

С получением паспортов ребят поздравил глава городского округа Химки Волошин.

Он пожелал молодым людям стать достойными гражданами нашей великой страны.

Юные химчане поблагодарили родителей и учителей, которые посетили церемонию, чтобы поддержать их. Школьники отметили, что гордятся своей страной и родным городом, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Ранее сообщалось о том, что химкинские школьники приняли участие в мастер-классе по вожатому мастерству.