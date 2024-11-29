Оператору «ТВ Пирвели» пробили голову в ходе митинга у здания парламента в Тбилиси

Помимо трех полицейских, которые были госпитализированы в ходе волнений прозападной оппозиции на проспекте Руставели в центре Тбилиси, пострадал также один из операторов грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Нико Кокая. Об этом в прямом эфире сообщает медиа.

Грузинский телеканал показал в прямом эфире своего пострадавшего сотрудника. Согласно предварительным данным, журналист получил травму головы. Кроме того, оператор надышался слезоточивым газом, который применила полиция в отношении протестантов.

Как передает «ТВ Пирвели», сейчас медики скорой на месте оказывают Кокая первую помощь.

Минувшим днем, 28 ноября, премьер-министр Грузии Кобахидзе сделал заявление об отношениях с Евросоюзом и Россией. Он заявил, что вступление в ЕС Тбилиси замораживает до 2028 года. А с Москвой намерен выстраивать прагматичные отношения, основанные на выравнивании многолетнего конфликта.

Все это вызвало дополнительное негодование оппозиционно настроенных групп граждан, что последний месяц после выборов в парламент пикетируют здание законодательного органа страны, требуя перевыборов. К ним решила примкнуть президент Грузии Саломе Зурабишвили.