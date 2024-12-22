Хинштейн: 14 человек, пострадавших при ударе ВСУ по Рыльску, находятся в больнице

14 жителей Рыльска, пострадавших в результате массированного ракетного удара со стороны ВСУ 20 декабря, проходят лечение в Курской областной клинической больнице, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

По его словам, большинство из них получили легкие травмы.

Хинштейн отметил, что был поражен сплоченностью и взаимовыручкой курян.

«В такие дни испытаний и проявляется истинный характер нашего народа», — написал он.

Сейчас все внимание приковано к пациентке по имени Юлия, которая находится на девятом месяце беременности. Ей чудом удалось спастись, спрятавшись за автомобилем.

Владелец машины, благодаря которой Юлия осталась в живых, сейчас находится в соседней палате вместе с ее 14-летним сыном. Оба получили осколочные ранения, сообщил Хинштейн.

Также в результате атаки ВСУ пострадали сотрудники местного дома культуры — супруги Роман и Юлия. По словам врио губернатора, в момент удара они находились в студии, где записывали песню для своих земляков.

Взрыв разрушил часть здания, но его стены стали защитой для находившихся внутри людей.

Ранее Хинштейн посоветовал чиновникам, оценивающим работу ВС России, надеть погоны.