Хинштейн: из-за ураганов без электроэнергии сейчас сидят более 9 тыс. человек

Из-за штормовых ветров в Курской области примерно в 50 населенных пунктах до сих пор нет электричества, о чем сообщил Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора региона, в своем Telegram-канале.

Александр Хинштейн сообщил, что наиболее сложная обстановка наблюдается в Льгове и Льговском районе, где уже более двух дней без электричества остаются дома примерно двух тысяч местных жителей.

Также трудности с возобновлением подачи электричества наблюдаются в Рыльском, Хомутовском, Железногорском, Курчатовском районах области.

«Из-за ураганов, которые прошли по региону за последние двое суток, без электроэнергии остались больше 9 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Как сообщил Хинштейн, компания «Россети» наращивает количество аварийных бригад, и в случае необходимости в регион будут направлены дополнительные силы из других российских областей.

Ранее Хинштейн сообщил, что в ходе удара ВСУ по пляжу в Курске пострадали шесть человек.