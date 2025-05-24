Хинштейн лично встретил в Курске автобус с освобожденными из плена курянами

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своём Telegram-канале, что лично встретил в Курске автобус с жителями региона, которые были освобождены из украинского плена.

В один из пунктов временного размещения в городе прибыл автобус, в котором находились 18 человек из приграничных районов. Двоим из них срочно потребовалась медицинская помощь, сообщил руководитель региона.

«Напомню, что двух человек на скорой доставили в Курскую областную больницу — сейчас они находятся под присмотром медиков. Наши врачи сделают все, чтобы поставить их на ноги! Нескольких сразу забрали родственники, всех остальных разместили в ПВР — лично проследил за тем, чтобы люди были обеспечены всем необходимым!» — написал Хинштейн.

Губернатор Курской области сообщил, что вручил каждому жителю сертификат на сумму 30 тысяч рублей, чтобы они могли приобрести предметы первой необходимости.

По его словам, в ПВР граждане также получат всё необходимое: места для сна, продукты питания, одежду. Кроме того, с ними будут работать социальные службы, которые помогут оформить документы и получить все полагающиеся выплаты.

«Она не отменяет всех остальных мер поддержки, включаю ежемесячную выплату в ₽65 тыс., которые положены с февраля» — добавил врио губернатора.

Как сообщалось ранее, самолет с 270 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился в Московской области. В Москве военные будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны.