«Вы не за людей, только сказки рассказываете»: куряне устроили разнос Хинштейну на встрече

Александр Хинштейн, недавно назначенный на должность губернатора Курской области, провёл встречу с жителями Суджанского района, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий. Люди выражают недовольство тем, что у них нет средств на приобретение жилья, а сертификаты на сумму 150 тысяч рублей, выданные им ранее, уже израсходованы. Видео общения чиновника с людьми появилось в соцсетях.

Как сообщил Хинштейн, в настоящее время составлен перечень из 52 проблем, которые были озвучены гражданами. Среди наиболее актуальных вопросов — возмещение ущерба за потерянное имущество.

«Я не могу дать вам сейчас ответа, как мы это будем решать, потому что пока не понимаю. Как решить его для всех, учитывая „затратность“, я пока не знаю. Я вас заверяю, что приложу максимум усилий, для того чтобы какое-то решение найти. Но чтобы тоже потом не получилось, что „Хинштейн нам пообещал“, — сказал врио главы региона.

В ходе беседы с жителями региона руководитель Курской области Александр Хинштейн подчеркнул, что его работа направлена не на правительство, а на благо народа. Однако не все оценили это заявление по достоинству. Один из участников встречи выразил недовольство тем, что на выделенные компенсации невозможно приобрести достойное жильё.

«Это вы не за людей, вы только сказки рассказываете и больше ничего. Занимайтесь своей работой и не перебивайте людей. Деньги где? Раз вы за людей, где деньги? Мы все потеряли. Мы купили бабушке квартиру сейчас, туда зайти нельзя, там отделки нету ничего нету», — выпалил один из присутствовавших на встрече жителей.

В ответ на это Хинштейн отметил, что его задача — не защищать какие-то интересы властей, а по-настоящему услышать мнение простых курян.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Курской области Хинштейн пришел на встречу с жителями региона в похожей на военную форме.