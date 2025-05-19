Хинштейн предложил продать почку подрядчику работ в школе, в которой обвалился потолок

Александр Хинштейн побывал в Новокасторненской школе, где после ремонта обвалился потолок. Он заявил, что подрядчик ремонтных работ должен восстановить объект, даже если ему придется продать свою почку. Слова врио губернатора Курской области привела газета «Курские известия».

В школе, которую посетил глава региона, в 2023 году был выполнен ремонт в рамках общенационального проекта. В итоге уже через год в спортзале обвалился потолок. Подрядчик, выполнявший ремонтные работы, отказывается проводить восстановление, ссылаясь на отсутствие денег. В то же время губернатор настаивает, что все работы обязаны быть выполнены до начала нового учебного года без привлечения денег из бюджета.

«Могу вам только предложить продать почку или сразу обе. Но проблему вы должны будете устранить! От этого зависит ваша судьба», — указал он.

Хинштейн добавил, что усматривает в этом случае коррупционную составляющую. Экспертиза уже установила, что при проектировании и монтаже были допущены серьезные ошибки.

Ранее Хинштейн сообщил о сумме убытков по делу о фортификации Курской области. По его словам, при возведении оборонных сооружений в курском приграничье были допущены хищения бюджетных средств. Губернатор утверждает, что ущерб государству составил 4,1 млрд руб.