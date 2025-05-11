Хинштейн: при ракетном ударе ВСУ по Рыльску пострадали три мирных жителя

В результате ракетного удара Вооружённых сил Украины по городу Рыльск в Курской области пострадали как минимум три человека, о чем сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

Сообщается, что в результате нападения значительные повреждения получила гостиница, расположенная на въезде в город. На первом этаже здания находилась автомойка, а на втором — жилые помещения.

«Все доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьезные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжелом состоянии. Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — ее жизни ничего не угрожает. В ближайшее время раненые будут доставлены в Курскую областную больницу», — заявил Хинштейн.

Также в результате взрыва пострадали два автомобиля и два жилых дома. В них были выбиты окна, повреждены крыши и гаражи. Еще три автомобиля получили повреждения от осколков, как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора.

«На место направлены кареты скорой помощи, работают спасатели, по моему поручению там находится глава района. Информация о последствиях и пострадавших уточняется. Ситуацию держу на контроле», — добавил Хинштейн.

Напомним, после того как российские военные полностью освободили Курскую область, противник продолжает наносить удары по её территории, используя как артиллерию, так и беспилотные летательные аппараты. В регионе введён режим контртеррористической операции.

Ранее Хигнштейн сообщил, что украинский дрон атаковал памятник советским летчикам в Курской области.