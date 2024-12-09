Врио главы Курской области Хинштейн рассказал, как ночует в своем кабинете из-за нехватки времени
Врио главы Курской области Хинштейн ночует в кабинете из-за нехватки времени
Фото: [kremlin.ru]
Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Курской области по указу президента России Владимира Путина Александр Хинштейн заявил, что решил оставаться на ночь в своем кабинете из-за нехватки времени. Это он сообщил в своем Telegram-канале.
Хинштейн выразил желание постоянно жить в кабинете, отметив, что в регионе «работы хватит на долгое время».
Ранее Песков объяснил назначение Хинштейна необходимостью кризисного управления в Курской области. По его словам, кандидатура Хинштейна наиболее подходит для решения текущих задач региона.