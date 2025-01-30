Хинштейн призвал российского генерала помочь разместить курских беженцев

Генерал-полковнику полиции Владимиру Пронину, который проводит время между Кипром и Курской областью и ранее занимал пост главы ГУВД Москвы, предложено разместить беженцев из приграничных районов Курщины на его недвижимости. С такой просьбой к нему обратился врио губернатора региона Александр Хинштейн, его заявление привел портал «Друг для Друга».

Эта реакция Хинштейна была вызвана вопросом представителей беженцев, которые спросили, возможно ли разместить их семьи в пустующей гостинице Фатежа. Врио губернатора отметил, что здание принадлежит Пронину и публично призвал его помочь курянам на фоне военной ситуации с украинскими войсками.

«Если есть в вашей гостинице свободные номера, пожалуйста, найдите возможность разместить там людей», — заявил чиновник.

Он подчеркнул, что положение беженцев намного сложнее, чем у семьи Пронина. Хинштейн получил аплодисменты за свои слова, однако информацию о том, обращался ли он к другим владельцам помещений, он не уточнил.

Ранее сообщалось, что Хинштейн запретил чиновникам региона закрывать комментарии в соцсетях.