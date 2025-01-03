Хинштейн раскрыл последствия ракетного удара ВСУ по селу Ивановское

В четверг, 2 января, ВСУ обстреляли курское село Ивановское. О последствиях вражеской атаки в своем телеграм-канале сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, в результате обстрела были выбиты стекла в одном многоквартирном доме и в семи частных домах.

Повреждения получили аптеки, школа, продуктовый магазин и пункт выдачи Wildberries.

В общей сложности в жилых домах было выбито 29 окон, в настоящий момент тепловой контур везде закрыт пленкой.

По предварительным данным, при обстреле сотрудница местного Дома культуры получила сотрясение мозга.

Ранее сообщалось о том, что боевики ВСУ ударили по населенному пункту Ивановской в Курской области, принеся множество разрушений.