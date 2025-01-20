Хинштейн возмутился отдыхом курской чиновницы в Индии

Чиновники Курской области не имеют права отдыхать за рубежом в то время, как в регионе до сих пор присутствуют вражеские военные. Так считает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Его точку зрения привел в своем телеграм-канале РБК.

Глава регионального министерства по государственной охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял съездила во время своего отпуска в Индию. Хинштейн возмутился данным фактом.

«Когда не освобождена территория области, люди находятся в тяжелом положении, ехать отдыхать за рубеж, я не понимаю. Я про тот мир, который изменился после начала СВО», — указал он.

Губернатор добавил, что формально чиновница права, она не должна была согласовывать свой выезд за рубеж. По его мнению, в области сложилась такая ситуация, что нет и речи о каких-либо выездах без уведомления о таком шаге руководства.

Ранее Хинштейн публично заявил о недоверии к ряду курских чиновников. Во время встречи с простыми людьми он заявил, что доверяет далеко не всем своим новым подчиненным. В отношении ряда из них уже были переданы материалы правоохранителям, которые касаются неправомерных действий.