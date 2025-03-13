Хинштейн встретился с журналисткой Демьяненко, пропавшей в Судже семь месяцев назад

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о встрече с заместителем главного редактора газеты «Суджанские вести» Инной Демьяненко. Ее судьба оставалась неизвестной в течение семи месяцев, так как все это время она находилась на территории, занятой Вооруженными силами Украины. Об этом глава региона проинформировал в своем телеграм-канале.

В сентябре 2024 года в Министерстве информации Курской области поведали, что нет никаких сведений о судьбе Инны Демьяненко, заместителя редактора газеты «Суджанские вести», которая пропала во время наступления Вооруженных сил Украины.

В четверг, 13 марта, Александр Хинштейн посетил людей, которые были эвакуированы из Суджи и временно размещены в пункте временного размещения. Среди них была и Демьяненко.

«Долгие семь месяцев коллеги и близкие не знали, жива ли она. Инна рассказала, что не хотела уезжать, не верила, что так все серьезно. А когда поняла, что опасно, было уже поздно — ВСУ не отпускали. Очень сильно хотелось читать, но не было света, свечей, фонарей. Теперь учится радоваться простым вещам — еде, воде и свободе», — написал Хинштейн.

Напомним, в минувшую среду, 12 марта, президент Владимир Путин провел встречу в одном из командных пунктов, расположенных в Курской области.

Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, доложил президенту о том, что в ходе наступления российские войска освободили более 1100 квадратных километров территории в приграничной зоне Курской области. Это составляет более 86% от территории, которую ранее контролировал противник.

Герасимов также отметил, что украинские солдаты массово сдаются, осознавая безнадежность своего положения на курском направлении. В результате российские военные взяли в плен 430 украинских боевиков. Глава Генштаба добавил, что украинские военные формирования в Курской области находятся в окружении, и их постепенно уничтожают.

Ранее политолог Баширов объяснил, зачем Путин приехал на передовую в камуфляже.