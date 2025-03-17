Хинштейн выразил недовольство работой главы Суджанского района

На заседании правительства Курской области врио заместителя губернатора Владимир Базаров сообщил, что для переселенцев из приграничных районов выдан 7131 жилищный сертификат, 116 из которых были выданы за последнюю неделю.

Базаров подчеркнул, что завершение работы с предыдущим списком жилых помещений, направленным в федеральный центр, затрудняется из-за неполного предоставления документов Суджанским районом (511 дел). Остальные районы успешно справились с задачей.

Хинштейн напомнил, что ранее уже указывал Дмитрюкову на недостатки в работе, но не получил ответа на предложения о помощи. Базаров подтвердил отсутствие запросов от местных властей на дополнительную поддержку.

Врио губернатора подчеркнул, что Суджанский район, который больше других пострадал, по сути, не справился с поставленной задачей.

Ранее сообщалось, что Хинштейн встретился с журналисткой Демьяненко, пропавшей в Судже семь месяцев назад.