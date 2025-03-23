Хинштейн жестко ответил рэперу Апачеву за провокационную выходку в Судже

И.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн отреагировал на скандальную выходку рэп-исполнителя и блогера Акима Апачева. Он обещал привлечь его к ответственности за хайп на крови.

Как написал Хинштейн, блогер и рэп-исполнитель Аким Апачев будет оштрафован. Причина: сразу три административных нарушения. Он испортил имущество, совершил акт вандализма и проигнорировал запрет на въезд в приграничье Курской области.

При этом и.о. главы региона возмутило, что Апачев злобно реагировал на справедливые замечания пользователей Сети. Они говорили, что блогер повел себя недопустимо, на что получили угрозы и хамство.

«Когда от жителей, которые не могут без слез смотреть на разрушенные, а теперь еще и исписанные матом стены, начала поступать справедливая возмущенная реакция, идет хамский ответ: «Кому не нравится, приезжайте и закрашивайте». Более того – в комментариях позволяет себе забивать «стрелки» женщинам!», — написал в Telegram Хинштейн.

По словам Хинштейна, блогер совершил наглую провокацию. Он подчеркнул, что героизм лучше проявить, надев военную форму, а не оставляя оскорбительные надписи на стенах, когда люди горюют.

Сам Апачев отреагировал на скандал и слова Хинштейна. Он отметил, что готов понести ответственность за нецензурные надписи на стенах многострадальной Суджи.

Ранее сообщалось, что четыре человека оказались в реанимации после удара ВСУ по ТЦ в Курской области.