Хирург-имплантолог Шмойлов рассказал, как Кологривый мог бы избавиться от щели между зубами

После дебоша в новосибирском баре, в ходе которого актер Никита Кологривый укусил сотрудницу, пользователи Сети стали шутить про его прикус. Сама звезда криминального сериала не собирается устраивать никаких манипуляций с зубами, хотя сейчас это делается легко. Хирург-имплантолог и основатель Института базальной имплантации Андрей Шмойлов в беседе с gazetametro.ru рассказал, как Кологривый при желании мог бы изменить свою фирменную улыбку.

Сам Кологривый не собирается менять свой прикус. Он уже отвечал на вопрос об этом в ходе одного из интервью. Актер находит свою щель между зубами изюминкой, и гораздо выше ценит свои профессионализм и работу, чем внешние показатели. Тем более, идеальную голливудскую улыбку делают себе все знаменитости. По словам актера, пока одни ходят к стоматологам и пластическим хирургам, он успеет сыграть в пяти фильмах.

Специалист Андрей Шмойлов отметил, что щель между зубами — не приговор и даже не патология. Исправить в нынешнее время это легко. Иногда межзубный промежуток вызывает нарушения речи, но если человек ощущает себя комфортно, то проблемы нет.

«Подобного рода нюансы легко корректируются в кабинете стоматолога, причем путем несложных и нехирургических манипуляций. Разумеется, правильнее всего обратиться к стоматологу, провести диагностику и далее перейти к плану лечения. Здоровая и красивая улыбка сегодня – это не обязательно белые виниры. Добиться совершенства можно и другими способами, например, применяя систему элайнеров, которая устраняет диастемы и щели за короткое время, а также правильно поддерживая гигиену, вовремя посещая врача и проводя профилактическое лечение», — объяснил Шмойлов.

Напомним, что 29-летний Никита Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска. В это время он в состоянии опьянения приставал к сотруднице, которая отказала ему в близости. За это он укусил ее в ногу и скрутил руки, после чего его забрала полиция. Актер получил семь суток ареста, которые отбыл 27 марта.

Ранее сообщалось, что звезда «Слова пацана» заступился за своего коллегу Кологривого.