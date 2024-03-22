«Не заслуживает сурового наказания»: звезда «Слова пацана» вступился за Никиту Кологривого

Никиту Кологривого снова привезли в суд Новосибирска. Прокуратура требовала, чтобы 7 суток ареста, которые суд назначил актеру в качестве наказания за дебош в баре, заменили на 15 суток. Однако в итоге решение о продлении срока не приняли.

20 марта звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» задержали после инцидента в новосибирском заведении. Артист, переборщив с алкоголем, приставал к девушке, затем укусил ее и едва не устроил драку с сотрудниками бара. Кологривый свою вину признал и извинился перед всеми, кого обидел в тот вечер.

О ситуации с актером высказался его коллега по нашумевшему сериалу Кирилл Светличный. По его мнению, общество и правоохранители слишком сурово отнеслись к оступившемуся артисту.

«Я считаю, что это его личное дело и ответственность, но впечатление после работы с этим артистом осталось приятное. Поэтому не думаю, что он поступил так со зла и заслуживает сурового наказания. Мы снимались вместе в фильме «Момент истины» и в сериале «Слово пацана». В обоих случаях он проявлял себя как очень порядочный, добрый и отзывчивый человек», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кологривый, уверяет Кирилл, помогал и давал подсказки коллегам по площадке, заботился обо всех, кто был рядом, и переживал за каждого.

«Также, например, он проявил себя как человек, почитающий старшее поколение. Был момент, где актеры переносили возрастную женщину, и Никита беспокоился о том, не больно ли ей, не холодно ли. Опыт совместных съемок говорит о добродушии этого человека, поэтому я уверен, что это единоразовая оплошность, которая не заслуживает жесткой реакции. Я бы с удовольствием поработал с ним вновь после этого инцидента», — признался Светличный.

Ранее мы рассказывали, почему актеру Кологривому нельзя даже смотреть в сторону спиртного.