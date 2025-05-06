Многодетная мать из Дагестана выиграла 43 млн руб. в лотерею, купив билет за минуту до розыгрыша

Жительница Дагестана, опытный пекарь с двадцатилетним стажем и мать большого семейства, неожиданно сорвала крупный куш в лотерее, став обладательницей многомиллионного выигрыша. Согласно информации, предоставленной «Столото», крупнейшим распространителем государственных лотерей, счастливый билет был приобретен буквально за мгновение до начала розыгрыша, передает РИА Новости.

Эльмира С., проживающая в небольшом дагестанском селе, успела приобрести билет лотереи «Рапидо Ультра» 4 января, непосредственно перед стартом 9157-го тиража. В результате розыгрыша Эльмира стала обладательницей суперприза, составившего 42 763 520 руб.

По словам представитель компании, для победительницы этот выигрыш стал предвестником не только нового года, но и совершенно новой главы в ее жизни.

В «Столото» также отметили, что Эльмира посвятила 20 лет работе пекарем, трудясь усердно и ценя свой вклад. Вместе с мужем она уделяет огромное внимание воспитанию и всестороннему развитию своих четырех детей, трое из которых посещают школу.

Выигранные деньги семья планирует инвестировать в приобретение нового жилья, сообщили представители лотерейной компании. Сама победительница вспоминает, что, приобретя билет, не возлагала особых надежд на успех.

«Сначала я подумала, что выиграла 42 тысячи, а оказалось — больше 42 миллионов! От волнения даже отложила в сторону телефон. Потом снова посмотрела на сумму, подумала, неужели я ее выиграла! Супруг мне сначала не поверил, да и я еще не до конца осознала, неужели такое бывает», — передают в компании рассказ победительницы.

Ранее сообщалось, что россиянка выиграла 36 млн руб., воспользовавшись ИИ.