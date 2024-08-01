Хирург из Королева переехал из съемной в собственную квартиру

Участие в региональной программе «Социальная ипотека» позволило хирургу из городского округа Королев приобрести собственную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Орифджон Ахмадов работает в ГБУЗ МО «Королевская городская больница», а его рабочий стаж составляет порядка пятнадцати лет. Обладатель сертификата говорит, что мечтал помогать людям с детства.

В Подмосковье семья Ахмадова жила в квартире по социальному найму. Узнав от коллег о региональных мерах поддержки в решении жилищных проблем, врач решил попробовать. У него с женой трое детей. Им удалось взять «трешку» на вторичном рынке, при этом остались в том же районе, где жили последние годы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды многодетным матерям из Подмосковья.