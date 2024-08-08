Хирург из Люберец приобрел квартиру для своей семьи благодаря «Социальной ипотеке»

Тимур Гасанов, врач из городского округа Люберцы, принял участие в региональной программе «Социальная ипотека» и смог приобрести трехкомнатную квартиру для своей семьи. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Отмечается, что мужчина работает хирургом в ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница», а его рабочий стаж составляет порядка десяти лет. Обладатель сертификата признается, что мечтал о профессии с детства.

Тимур с женой и детьми жил у своих родителей. Узнав от коллег о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, он решил принять участие. Они приобрели «трешку» на вторичном рынке. Ремонт был сразу сделан, поэтому они смогли сразу уже переехать.

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