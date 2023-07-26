Хирурги Долгопрудненской больницы спасли мужчину с переломом лопатки после неудачного падения на спину

В Долгопрудненскую больницу поступил 38-летний мужчина, который жаловался на боль в области плечевого сустава после неудачного падения на спину на улице. Врачи провели диагностику и выявили у пациента перелом лопатки со смещением, сообщили в областном Минздраве.

«Чтобы исключить у молодого мужчины в будущем нарушение функции правой руки, было решено выполнить остеосинтез ключицы. В ходе оперативного вмешательства мы сопоставили костные отломки и зафиксировали их металлическими конструкциями. Послеоперационный период протекал без осложнений», — рассказал завотделением травматологии и ортопедии Максим Цымбал.

Он подчеркнул, что в данном медучреждении такое хирургическое вмешательство провели впервые. Сейчас пациента уже выписали.

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