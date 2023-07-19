Хирурги МОНИКИ спасли двоих детей с серьезным осложнением болезни легких

В МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского поступили двое детей — брат и сестра в возрасте пяти и шести лет, у которых до этого диагностировали бактериальную деструкцию легких, рассказали в Минздраве Подмосковья.

В сообщении ведомства уточнили, что патология развивается на фоне вирусно-бактериальных инфекций, например, ОРВИ и пневмонии, и может стать причиной некроза, гнойного расплавления легочной ткани и других осложнений. Если не лечить заболевание, оно может грозить летальным исходом.

«Мальчик поступил с клинико-рентгенологическими признаками абсцесса легкого — очагом скопления гноя в легком. Мы выполнили бронхоскопию для санации абсцесса, а вторым этапом под ультразвуковым контролем провели его дренирование, то есть установили дренаж в месте скопления гноя для его оттока. В дальнейшем он был удален», — рассказала завотделением детской хирургии медучреждения Евгения Полуконова.

Состояние девочки было более тяжелым, у нее был тотальный пиоторакс — скопление гноя в плевральной полости, который занимал всю левую половину грудной клетки. Полуконова отметила, что детям провели антибактериальную, дезинтоксикационную терапию. В самом начале лечения им также потребовалась поддержка ингаляциями кислорода. В министерстве уточнили, что на данный момент дети в порядке, их уже выписали на амбулаторное лечение.

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