Хирурги Нижневартовска совершили невозможное: ребенок с «волчьей пастью» снова здоров

В Нижневартовске хирурги окружной детской больницы провели сложную операцию мальчику, родившемуся с тяжелым врожденным пороком. Историей спасения поделился в своем телеграм-канале директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

У маленького Дениса диагностировали расщелины твердого и мягкого неба — патологию, известную в народе как «волчья пасть». Из-за анатомического дефекта у ребенка были нарушены речь и глотание: пища постоянно попадала в носовую полость. Кроме того, неправильное строение носовых ходов делало мальчика уязвимым для частых простудных заболеваний.

Чтобы помочь пациенту, врачи применили современную методику — интравелярную велопластику. В ходе вмешательства хирурги аккуратно отделили мышцы мягкого неба от патологических мест прикрепления, сшили их и восстановили нормальную анатомию.

Медики пояснили, что такие дефекты критически важно устранять до 12-летнего возраста. Если этого не сделать, расщелина может начать замещаться разрастающимися миндалинами, которые перекроют носовое дыхание и станут постоянным источником хронической инфекции.

Операция прошла успешно. Сейчас Денис уже выписан домой. Впереди у него долгий путь реабилитации: занятия с логопедом и дефектологом, специальный массаж неба и наблюдение у стоматолога-ортодонта.

Что такое «волчья пасть»?

Расщелина неба (медицинский термин — палатосхиз) — это врожденный порок развития, при котором в середине неба есть незаращение. Она возникает на ранних сроках беременности (до 8–9 недель), когда две половинки лица плода не срастаются должным образом. Частота встречаемости: примерно 1 случай на 600–1000 новорожденных.

Чем опасна «волчья пасть» без лечения?

Помимо косметического дефекта, патология вызывает серьезные функциональные нарушения:

· Нарушения питания. У младенцев молоко и пища попадают в носовую полость. · Нарушения речи. Развивается открытая гнусавость, речь становится невнятной. · Проблемы с дыханием и слухом. Из-за неправильного строения носоглотки дети часто страдают отитами, синуситами, у них может снижаться слух. · Нарушения прикуса и роста зубов.

Как лечат?

Лечение только хирургическое. Операции (хейлопластика, уранопластика, велопластика) проводят поэтапно, обычно начиная с 3–6 месяцев и заканчивая к 3–6 годам. Интравелярная велопластика, описанная в новости, — одна из современных техник, направленная на восстановление функции мягкого неба. После операций обязательна длительная реабилитация у логопеда, дефектолога и ортодонта.

