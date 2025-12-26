Хирурги пересадили травмированной пациентке ухо на стопу

Хирурги в Китае применили уникальный двухэтапный метод, чтобы спасти отсеченное ухо пациентки после тяжелого производственного травматизма. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на South China Morning Post, жительница КНР получила серьезные повреждения головы, шеи и лица при работе с техникой, в результате чего ушная раковина была полностью отделена.

Прямая реимплантация в момент поступления была невозможна из-за обширных повреждений тканей черепа, которым требовалось время на заживление. Однако врачам было критически важно сохранить жизнеспособность самого ушного органа для последующего восстановления.

Выходом стал инновационный подход: ушную раковину временно пересадили на верхнюю часть стопы пациентки. Этот участок был выбран не случайно — кожа и подкожные ткани стопы имеют достаточную схожесть с тканями головы для поддержания кровоснабжения и жизнеспособности трансплантата.

После необходимого периода, когда состояние головы позволило провести реконструкцию, хирурги выполнили вторую операцию — вернули полноценно сохранившееся ухо на его анатомическое место. Тело пациента выступило как естественный «биоинкубатор» для сохранения органов при сложных многоэтапных операциях.

