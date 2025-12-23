Хирурги Республиканской больницы Татарстана удалили инородное тело из дыхательных путей мужчины

Пациент Республиканской клинической больницы в Татарстане был выписан после уникальной операции. Медикам удалось извлечь инородный предмет — баранью кость — из бронха мужчины, не повредив ткани дыхательных путей.

Как сообщила пресс-служба медучреждения, сложное вмешательство выполнил торакальный хирург Виктор Напалков. Инородное тело, случайно попавшее в дыхательные пути, было успешно удалено.

После операции за состоянием пациента несколько дней наблюдали в стационаре. Убедившись в отсутствии осложнений и нормализации дыхания, врачи разрешили ему вернуться домой.