Хирурги Республиканской больницы Татарстана удалили инородное тело из дыхательных путей мужчины

Хирурги РКБ в Татарстане извлекли баранью кость из бронха пациента
Пациент Республиканской клинической больницы в Татарстане был выписан после уникальной операции. Медикам удалось извлечь инородный предмет — баранью кость — из бронха мужчины, не повредив ткани дыхательных путей.
Как сообщила пресс-служба медучреждения, сложное вмешательство выполнил торакальный хирург Виктор Напалков. Инородное тело, случайно попавшее в дыхательные пути, было успешно удалено.
После операции за состоянием пациента несколько дней наблюдали в стационаре. Убедившись в отсутствии осложнений и нормализации дыхания, врачи разрешили ему вернуться домой.