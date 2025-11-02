Хирурги рискнули сделать операцию на бьющемся сердце: чем закончилось
В Калининграде спасли мужчину, прооперировав сердце прямо во время работы
Фото: [НИИ неотложной детской хирургии и травматологии/Медиасток.рф]
В Калининграде врачи провели редкую операцию на работающем сердце мужчины с инфарктом. Обычно такие процедуры выполняют с использованием аппарата искусственного кровообращения, но в этом случае он не применялся, сообщает News.
Обследование показало почти полное перекрытие основных коронарных артерий пациента. Обычная установка стента была невозможна, поэтому хирурги выбрали метод шунтирования, позволяющий направить кровь в обход поврежденных сосудов.
Во время операции сформировали пять шунтов из вен и артерий самого пациента. После завершения вмешательства мужчина чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию.
С момента поступления пациента в центр до завершения операции прошло 6,5 часа. Пресс-служба областного кардиоцентра отметила, что слаженная работа всех служб позволила спасти жизнь пациента.
