Хирурги в Долгопрудном удалили у пациента аневризму бедренной артерии размером с куриное яйцо

В Долгопрудненскую больницу поступил 53-летний мужчина, который жаловался на пульсирующее и быстрорастущее образование в паховой области. Врачи выявили у него аневризму правой бедренной артерии гигантских размеров, которая могла привести к летальному исходу. Об этом сообщили в областном Минздраве.

«Причиной патологии могла быть инфекция, причем любая, вплоть до последствий кариеса. Оперативное лечение, продолжавшееся около двух с половиной часов, сопровождавшееся умеренной кровопотерей, заключалось в обнажении и удалении огромного патологического образования и в протезировании бедренной артерии», — рассказал заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин.

По его словам, врачам удалось сохранить кровоток в конечности. После хирургического вмешательства фрагмент образования отправили в лабораторию, чтобы выяснить вид инфекции. Сейчас пациента уже выписали.

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