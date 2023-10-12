Хирурги в Раменском извлекли из кишечника маленького ребенка пятнадцать магнитов

В Раменскую больницу поступил 1,5-годовалый ребенок, у которого была высокая температура, сильное вздутие живота, слабость, сообщили в областном Минздраве. Врачи выявили у него 15 инородных предметов в брюшной полости, которые оказались магнитами.

«Нам потребовалось два часа, чтобы достать из кишечника маленького пациента 15 инородных тел. <…> Для такого маленького ребенка — это очень тяжелая и опасная травма. Магниты скопились в разных сегментах кишечника и, притягиваясь друг к другу, повредили ткани, создав перфорации. Все это привело к тяжелому перитониту», — сказал заведующий детским хирургическим отделением больницы Владимир Хабалов.

Через четыре дня у ребенка развился инфекционно-токсический шок из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью. Санитарная авиация перевела его в реанимационное отделение МОНИКИ им. Владимирского.

«В МОНИКИ пациент поступил для проведения интенсивной терапии и контроля состояния после оперативного лечения. Необходимо отметить, что создание безопасного окружения ребенка в основном зависит от родителей. Именно они должны следить за тем, что попадает в руки их детей», — отметила заведующая отделением детской хирургии МОНИКИ Евгения Полуконова.

Сейчас мальчика уже выписали, он чувствует себя хорошо. Врачи призвали родителей следить за детьми и сразу обращаться за помощью, если ребенок проглотил посторонний предмет. Это позволит не допустить тяжелых последствий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.