Хирурги в Зарайске удалили десятисантиметровое образование яичника пожилой женщине

В Зарайскую больницу поступила 76-летняя женщина, она жаловалась на сильные режущие боли в животе и рвоту. Врачи провели диагностику и выявили у нее объемное кистозное образование в яичнике, рассказали в областном Минздраве.

«Мы удалили пациентке 10-сантиметровое образование правого яичника с разрывом. Остановили кровотечение при помощи специального зажима, затем откачали жидкость из брюшной полости. Операция прошла успешно, яичник удалось сохранить», — рассказал заведующий хирургическим отделением Павел Комаров.

Специалист добавил, что после операции была проведена гистология. Она показала, что образование было доброкачественным. Сейчас женщину выписали на амбулаторное лечение.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.