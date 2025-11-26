Хирурги вскрыли грудную клетку пациента ради спасения жизни

В Центральной городской больнице Нового Уренгоя совершено значимое событие для регионального здравоохранения — проведена первая в истории медучреждения торакальная операция. Данный тип хирургического вмешательства подразумевает работу со вскрытием грудной клетки, передает со ссылкой на депздрав интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Пациентом, прошедшим через сложную процедуру, стал житель города Муравленко, которому потребовалось удаление фрагмента легкого, пораженного злокачественным новообразованием.

Как сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО, операцию выполнил главный врач Новоуренгойской ЦГБ Иван Шевцов, имеющий двадцатилетний стаж в торакальной хирургии. Доктор сделал разрез между ребрами, затем удалил часть легкого с лимфатическими узлами, перевязал и пересек сосуды и бронх.

Подобные процедуры обладают двойным действием: они применяются как с лечебной, так и с диагностической целью. В ходе операции хирурги получают возможность визуально оценить опухоль, что позволяет в дальнейшем подобрать более точную и эффективную терапию для пациента.

По информации депздрава, прооперированный житель Ямала уже был выписан из стационара и продолжает восстановление в домашних условиях. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное, самочувствие — в норме.

