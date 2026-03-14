Хищение у бойцов СВО в Шереметьево: новый поворот произошел в деле о полицейских-вымогателях

История с задержанием полицейских, которые якобы «таксовали» на бойцах СВО в аэропорту Шереметьево, получила неожиданное процессуальное продолжение. Как стало известно ТАСС из источников в правоохранительных органах, сотрудникам МВД, проходящим по резонансному делу о вымогательстве, предъявили новое обвинение. В агентстве уточнили, что оно носит статус «окончательного», однако юридические детали пока держатся в секрете.

Скандал разразился в мае 2025 года, когда выяснилось, что в воздушной гавани столицы орудует группа лиц в погонах, зарабатывающая на возвращающихся домой защитниках. Схема, судя по материалам дела, была циничной, но примитивной: бойцам предлагали стандартные услуги такси по стандартным ценам. Однако по прибытии в пункт назначения ценник взлетал до небес.

Вместо обещанных двух-трех тысяч рублей с пассажиров требовали уже 40, а то и 90 тысяч. Оплату принимали любыми способами — от наличных до переводов по терминалу. Если военнослужащие отказывались платить несуществующий долг, в ход шли угрозы физической расправы. На данный момент сумма доказанного ущерба перевалила за 4 млн рублей.

Теперь, спустя почти год расследования, фигурантам дела предъявлено новое обвинение. Официально его суть не раскрывается, но эксперты не исключают, что следствие могло переквалифицировать действия обвиняемых на более тяжелую статью или добавить дополнительные эпизоды. Первоначально речь шла о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что фигурант дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево признал вину.