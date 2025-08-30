Хит «Матушка-земля» прозвучит в Дубровицах

Известная российская певица Татьяна Куртукова станет главной музыкальной звездой фестиваля «Славянское подворье», который проходит 30 августа в Дубровицах. Как сообщила пресс-служба администрации Подольска, артистка исполнит свой знаменитый хит «Матушка-земля», а также другие популярные композиции. Ее выступление запланировано на 18:00 мск.

Вслед за Куртуковой на сцену выйдет кавер-группа «Заряд», которая известна своими яркими обработками популярных песен.

Мероприятие обещает быть масштабным — в нем примут участие 20 творческих коллективов из 13 муниципальных образований. Среди участников заявлены знаменитые подольские ансамбли, включая «Синюю птицу», «Ленок» и «Климовчанку».

Фестиваль проводится в рамках поддержки и развития славянской культуры. Он также направлен на сохранение народных традиций и укрепление творческих связей между коллективами из разных регионов России.

Мероприятие традиционно привлекает большое количество зрителей, которые ценят народную музыку и современные интерпретации фольклорных произведений. Вход для всех гостей является свободным и бесплатным.

Ранее сообщалось, что гостям «Славянского подворья» предлагают забрать любого из 39 питомцев с фестиваля.