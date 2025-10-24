Хитрую схему с подменой обуви провернули в подмосковном пункте выдачи

Инцидент в пункте выдачи заказов Королева на проспекте Космонавтов продемонстрировал типичную схему ретейл-мошенничества, когда покупательница вернула в коробку ношеные туфли вместо полученных новых. Издание REGIONS узнало у юриста, что грозит за такой хитрый и неправомерный трюк.

По словам юриста Андрея Мелентьева, такие действия квалифицируются как мелкое хищение при стоимости товара до 2,5 тыс. рублей с санкциями по КоАП РФ — штраф до пятикратной стоимости, но не менее 5 тыс. рублей, либо административный арест до 15 суток. Если цена обуви превышает этот порог, наступает уголовная ответственность по статье 158 УК РФ «Кража» с максимальным наказанием до двух лет лишения свободы.

Сотрудники торговых точек несут материальную ответственность только при доказанной халатности — удержание ущерба из зарплаты без судебного решения незаконно. Для профилактики подобных случаев юристы рекомендуют оформлять акты вскрытия заказа в присутствии клиента с видеофиксацией процесса, использовать системы страхования товарных остатков и обучать персонал алгоритмам проверки возвращаемой продукции.

При обнаружении подмены предпринимателям следует немедленно обращаться в полицию с заявлением о возбуждении административного или уголовного дела, предоставляя записи камер наблюдения и документальные свидетельства. Работники ПВЗ вправе обжаловать незаконные взыскания через Государственную инспекцию труда или суд, если работодатель пытается переложить на них финансовые последствия мошеннических действий третьих лиц.

